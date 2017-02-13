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Akıncı, BM’nin Kıbrıs Temsilcisi Spehar’ı kabul etti

Akıncı, BM’nin Kıbrıs Temsilcisi Spehar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de başlayan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklama yapması bekleniyor.

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