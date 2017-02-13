Akıncı, BM’nin Kıbrıs Temsilcisi Spehar’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.
A+A-
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de başlayan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklama yapması bekleniyor.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.