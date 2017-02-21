Akıncı, Çavuşoğlu ile biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya geldi.
Doğuş Özokutan Çiftçioğlu
Resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün gece KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu saat 12.30’da kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin de hazır bulundu.
İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın saat 13.30’da TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, saat 14.45’te Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak.
Akıncı ve Çavuşoğlu, saat 16.00’da basın toplantısı düzenleyecek.
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