Akıncı Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Dış Basın Birliği’nin Tahir Olcay Kıraç başkanlığındaki yönetimin, göreve yeni gelmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yaptıkları ziyaret, saat 09.30’da gerçekleşti.
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