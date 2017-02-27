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Akıncı Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Akıncı Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Dış Basın Birliği’nin Tahir Olcay Kıraç başkanlığındaki yönetimin, göreve yeni gelmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yaptıkları ziyaret, saat 09.30’da gerçekleşti.

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