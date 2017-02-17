Akıncı: "Eide, dünkü yaşananların sadece yarısını anlattı"
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, dün liderler toplantısında yaşananların sadece yarısını anlattığını söyledi.
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İbrahim Diran
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, dün liderler toplantısında yaşananların sadece yarısını anlattığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanının, kendisine olan güveni sorgulatacak hale gelmemesi gerektiğini vurguladı.
Müzakereler çerçevesinde, 23 Şubat Perşembe günü planlanan liderler toplantısına katılım konusunda Akıncı, perşembe gününe kadar, gelişmeleri adım adım değerlendirip, Kıbrıs Rum tarafının niyetini de gördükten sonra karar vereceklerini söyledi.
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