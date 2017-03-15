Akıncı, Eide ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nda saat 12.15’te başlayan görüşmede Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve bazı müzakere heyeti üyeleri yer aldı.

Eide’ye de BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar eşlik etti.