Akıncı, Eide ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.30 da başlayan görüşmeye müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin ile müzakere heyeti de katıldı.

Görüşmede Eide’ye BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da eşlik ediyor.