Akıncı, Ercan’da gazetecilerin sorularını yanıtlayacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün 15.30’da Ercan’da açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı İslamabad’a gitmek üzere bugün saat 16.05’te adadan ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Pakistan ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş eşlik edecek.

Akıncı, temaslarını tamamlamasının ardından 3 Mart’ta KKTC’ye dönecek.