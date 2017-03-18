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  3. Akıncı: “Gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir çevre bırakmak zorundayız”
Akıncı: “Gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir çevre bırakmak zorundayız”

Akıncı: “Gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir çevre bırakmak zorundayız”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir çevre bırakmanın görevleri olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir çevre bırakmanın görevleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün eşi Meral Akıncı ile birlikte, 13. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali’ne katıldı. Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği’nin düzenlediği festivalin açılışına Akıncı’nın yanısıra 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Herhangi bir konuda başarıya ulaşmak için tüm paydaşların el ele vermesi gerektiğini belirten Akıncı, “Tüm paydaşlar el ele verildiği zaman başarılamayacak hiçbir şey yoktur” dedi.

Halkın, ülkenin değerlerine sahip çıkması ve korumasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:

“Bugünkü örneğimizde Medoş Lalesi var. Bir başka örnekte taş ocakları var. Güzelim dağlarımız var, bir bir tüketiyoruz. Bir başka konu da çevre kirliliğidir. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bu konunun içine aktif olarak girmeyi uygun gördük. Çevre hepimizin. Bu çevreyi gelecek nesillere daha güzel ve daha temiz bırakmak zorundayız. ‘Temiz Düşün’ isminde bir projemiz var. Tüm paydaşlar bu proje içerisinde yer alıyor. Buna sahip çıkmamız lazım. Laleyi korumak, bu anlayışın gelişmesiyle mümkündür. Bu ancak, doğal çevrenin hepimize ait olduğunu kavramamız ve buna zarar vermekten kaçınmamızla mümkün olur.”

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