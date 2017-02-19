Lefkoşa15 °C
  • UptownPark
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. RUM BASINI

  3. Akıncı: "Görüşmelerin ufkunda kara bulutlar yoğunlaştı"
Akıncı: "Görüşmelerin ufkunda kara bulutlar yoğunlaştı"

Akıncı: "Görüşmelerin ufkunda kara bulutlar yoğunlaştı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kathimerini gazetesine konuşarak Kıbrıs sorunu, görüşmeler ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kathimerini gazetesine konuşarak Kıbrıs sorunu, görüşmeler ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.

Gazete, haberi ön sayfadan “Sayın Anastasiadis’in Aklı Çözümde Değil Seçimlerde” başlığıyla verirken, tüm röportajın yer aldığı iç sayfada “Gelişmeler Seçim Öncesi Dönemin Erken Başladığını Gösteriyor” başlığını kullandı.

Akıncı’nın, “görüşmelerin ufkunda kara bulutların yoğunlaştığına” işaret ederek, “bunların dağılmasının Anastasiadis’e bağlı olduğu” şekildeki sözlerini öne çıkaran gazete, Akıncı’nın “Anastasiadis’in aklının iki parçaya ayrıldığı; bir yandan çözümü, diğer yandan seçimleri düşündüğü” şekilde eleştirilerde bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete, doğalgaz sondajları öncesinde Akıncı’nın, işbirliği olmasını arzuladıkları bu alanda, yeni gerginlikler olabileceğinden söz ettiğini aktardı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.