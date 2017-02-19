Akıncı: "Görüşmelerin ufkunda kara bulutlar yoğunlaştı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kathimerini gazetesine konuşarak Kıbrıs sorunu, görüşmeler ve diğer konularda açıklamalarda bulundu.

Gazete, haberi ön sayfadan “Sayın Anastasiadis’in Aklı Çözümde Değil Seçimlerde” başlığıyla verirken, tüm röportajın yer aldığı iç sayfada “Gelişmeler Seçim Öncesi Dönemin Erken Başladığını Gösteriyor” başlığını kullandı.

Akıncı’nın, “görüşmelerin ufkunda kara bulutların yoğunlaştığına” işaret ederek, “bunların dağılmasının Anastasiadis’e bağlı olduğu” şekildeki sözlerini öne çıkaran gazete, Akıncı’nın “Anastasiadis’in aklının iki parçaya ayrıldığı; bir yandan çözümü, diğer yandan seçimleri düşündüğü” şekilde eleştirilerde bulunduğuna dikkat çekti.

Gazete, doğalgaz sondajları öncesinde Akıncı’nın, işbirliği olmasını arzuladıkları bu alanda, yeni gerginlikler olabileceğinden söz ettiğini aktardı.