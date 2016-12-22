Akıncı: "Güvenliğimizin tehlikeye düşmesini istemiyoruz"

Yılmaz Yakar

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 9 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak konferansta masada 2 tarafın ve 3 garantör ülkenin yer alacağını söyledi.

Konferansla ilgili farklı yorumlara değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Aralık’taki uzlaşma metninin bir değişikliğe uğramadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“1 Aralık’ta vardığımız mutabakat; 9-10 ve 11 Ocak’ ta iki taraf olarak Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının Cenevre’de görüşmelere başlayıp 5 başlıkla ilgili konuları görüşmeleri; orada henüz çözümlenmemiş önemli konular var onları halletmeye çalışmaları, 12 Ocak’tan itibaren de bu işin 5’li olarak devam etmesidir. Yani 3 garantörün de dahil olmasıdır. Çok açık ve nettir bu...”

Anlaşma metninde ilgili tarafların gerektikçe davet edilebileceği yönünde bir madde bulunduğunu anımsatan Akıncı, “Biz bu konuda yine pozisyonumuzu çok açık ve net olarak ortaya koyduk. AB 12 yıl önce Burgenstock’ta da temsil edilmişti. Burada da temsil edilebilir gözlemci olarak ama asıl katılımcılar bellidir. İki taraf, iki toplumun temsilcileri, 3 de garantör ülke. Çok net olan bir konuda farklı fikirlerin ortada dolaşması biraz da anlamsızdır diye düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, liderler görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

DOĞAL GAZ

Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’taki doğal gaz arama ihaleleriyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, yakın bir gelecekte kazı faaliyeti beklemediğini vurguladı.

Doğal gaz zenginliğinin tek topluma ait olmayan, ortak zenginlik olduğuna işaret eden Akıncı, bunun bir gerginlik alanı olma yerine bir işbirliği alanı haline dönüştürülmesi gerektiğini, bunun da başarılabileceğini söyledi.

Mustafa Akıncı, çözümden sonra Kıbrıs’ın etrafındaki zenginliklerin İsrail’in doğal gazıyla da birleştirilerek Türkiye üzerinden gerek Türkiye’nin ihtiyaçlarına, gerekse Avrupa’nın ihtiyaçlarına dönük olarak sevk edilmesinin en mantıklı en ucuz ve en kısa yol olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bizim beklentimiz, önümüzde bu kadar ciddi bir konferans varken, bu konunun herhangi bir şekilde sıkıntı yaratacak bir konu haline gelmemesidir. Birtakım adımlar atılıyor. Ancak bu adımların bizim konferansımıza ve çözüm çabalarımıza engel olacak boyuta ulaşmayacağını düşünüyoruz. Bunun çok yanlış olacağını değerlendiriyoruz. Çünkü bu yönde eğer adımlar atılırsa, bunun tetikleyeceği karşılıklı adımlar söz konusu olabilir, bu da ilişkileri germekten başka bir işe yaramaz.”

Yakın bir gelecekte herhangi bir kazı faaliyeti beklemediğini kaydeden Akıncı, geçmişte benzeri adımlar nedeniyle Barbaros gemisinin geldiğini, diğer başka sıkıntıların olduğunu ve görüşme masasının dağıldığını anımsattı.

“GÜVENLİK VE GARANTİLERDEKİ FARKLI POZİSYONLAR SIR DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde tarafların Güvenlik ve Garanti konusunda farklı pozisyonlarının bir sır olmadığını belirtti.

Akıncı, “eğer bir taraf sıfır garanti sıfır asker” söylemini sonuna kadar sürdürürse bundan bir sonuç çıkmayacağını, yine “garantiler konusu dokunulmazdır” söyleminin de sonuç üretmeyeceğini ifade etti.

Akıncı, “Burada önemli olan, biz güvenliğimizin tehlikeye düşmesini istemiyoruz. Bunu diğer toplum için de istemiyoruz. Garanti anlamında varacağımız yeni statünün bizim açımızdan Türkiye tarafından garanti edilmesini istiyoruz. Bunu onlar istemiyor, aradaki büyük fark budur” dedi.

“BİR TARAF İÇİN OLUMLU OLAN DİĞERİ İÇİN OLUMSUZ OLMAMALI”

Akıncı, bir taraf için olumlu olanın diğer taraf için olumsuz olmaması, bir taraf için güvence teşkil eden unsurların diğer taraf için tehdit algısı yaratmaması gerektiğini kaydederek, bunu sağlamanın yolunun da müzakere etmekten geçtiğini kaydetti.

“Daha peşin olarak konferansa bile gelmeden ‘biz oraya ancak bunları ortadan kaldırmak için gideriz’ yaklaşımı hiçbir zaman olumlu sonuç yaratmaz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılması gerekenin iyi niyetle tüm tarafların kabul edebileceği, akıl, makuliyet ve gerçekçilik yolunda buluşabilmek olduğunu, taraflar birbirlerine poziyonlarını empoze edemeyeceklerini bunun ancak uzlaşmayla olabileceğini vurguladı.

Bugünkü liderler görüşmesi hakında da bilgi veren Akıncı, Cenevre Konferansı’na gitmeden önce gerek müzakereciler gerekse liderler düzeyinde toplantıların devam ettiğini belirtti.

“GEREKİRSE 9 OCAK’TAN ÖNCE BİR TOPLANTI DAHA…”

Akıncı, müzakerecilerin bugüne kadar 7 kez toplandığını, liderler düzeyinde de bugün ikinci toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydederek, 4 Ocak’ta liderlerin yine toplanacağını, gerekirse 9 Ocak’tan önce bir liderler toplantısı daha yapılabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı bugünkü toplantıda müzakerecilerin 7 toplantıda ele aldıkları konularda bazı kısmi de olsa ilerlemeleri, anlaşamadıkları hususları rapor ettiklerini, lidierlerin de konular üzerinde görüş alışverişini ilelettiklerini, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini kaydetti.

Cumhurbaşkan Akıncı, bugünkü toplantının ikinci kısmında da 9 Ocak’taki Cenevre Konferansı ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.