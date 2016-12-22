Lefkoşa11 °C
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
  • 2017 Mercedes-Benz E-Class Coupe
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi
Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi

Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya geldi. Ara bölgede yer alan görüşme, saat 11.00’de başladı.

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya geldi.

Ara bölgede yer alan görüşme, saat 11.00’de başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’nda açıklama yapacak.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugünkü görüşme öncesi dün iki liderle de ayrı ayrı görüşmüş, liderlerin ocak ayında Cenevre’ye gitmeden önce adada bir araya gelip, müzakereye devam edeceğini söylemişti.

Eide, 4 Ocak’ta görüşecek liderlerin, gerekmesi halinde yeniden buluşacağını, hem liderlerin, hem de müzakerecilerin zamanı iyi kullanmak istediğini belirtmişti.

cna_t953c4a6232134fc19306f71d002ba1e5.jpg

cna_ta55508aa8ad84171a0add7a34f2fa18a.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.