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  3. Akıncı ile Anastasıadıs yarın bir araya gelecek
Akıncı ile Anastasıadıs yarın bir araya gelecek

Akıncı ile Anastasıadıs yarın bir araya gelecek

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla liderler düzeyinde yürütülen müzakerelere yarın devam edilecek.

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Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla liderler düzeyinde yürütülen müzakerelere yarın devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis saat 11.00’de ara bölgede BM tarafından tahsis edilen binada bir araya gelecek.

Son olarak 1 Şubat’ta görüşen ve haftada bir görüşmeleri sürdürme kararı alan liderler, Kıbrıs Konferansı’nın devamı için BM’ye girişim yapma çağrısında da bulunmuştu.

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