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Akıncı ile eıde bir araya geldi

Akıncı ile eıde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugünkü liderler görüşmesindeki krizin ardından bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugünkü liderler görüşmesindeki krizin ardından bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve saat 17.00’de başlayan görüşmeye, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin  ile BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katılıyor.

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