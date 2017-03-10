Akıncı ile Yıldırım’ın açıklamaları Rum basınında

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın, dün ortaklaşa yapmış oldukları açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Akıncı ile TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın açıklamalarına yer verirken, Akıncı’ya yönelik eleştirilerde bulundu ve Türk vatandaşlarının, çözüm içerisinde haklarının garanti altına alınmasını ortaya koyduğunu savundu.

Politis gazetesi ilgili haberi “Türk Başbakan, Yasa Dışı Ziyareti Sırasında Plebisit Kararına Değindi-Yıldırım: Karar ve Kıbrıslı Rumların Yanıtı da Talihsiz” başlıklarıyla aktardı.

Gazete TC Başbakanı Yıldırım’ın, Rum Meclisi’nin plebisit kararına ilişkin açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Simerini gazetesi “Çözüm Ya Da Yeni Gerginlikler-Türkler Yine Tehdit Savuruyor Ancak Rum Tarafının Saldırgan Tavrını Şikayet Ediyor” başlıklarını kullandı.

Alithia gazetesi ise “Akıncı-Yıldırım-Çözüm İçin İradeye Sahip Olduklarını Söylediler-Kıbrıs Türk Lideri Türk Vatandaşlar İçin Dört Özgürlük Konusu Kıbrıs Rumların Çok İstismar Ettiği Bir Konu” şeklinde haberi aktarırken Haravgi gazetesi ise “Akıncı: Çözüm Bulunmazsa KKTC Yoluna Devam Edecek-Yıldırım: Bir arada Yaşama Kültürü Yerine Kıbrıs Rum Tarafı Gençleri Zehirliyor” başlıklarını kullandı.