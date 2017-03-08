Akıncı İngiliz İşçi Partisi milletvekillerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı İngiliz İşçi Partisi Milletvekilleri Fabian Hamilton ve Khalid Mahmood’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen görüşmede müzakere süreci ve son yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta en kısa sürede eşitlik, özgürlük ve güvenlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözümün sağlanması yönündeki kararlılığını koruduğu belirterek, bu yönde alınan inisiyatif ve atılan adımların tüm taraflarca kabul gördüğü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı İngiliz parlamenterlere, Rum Meclisi’nin enosis plebisitinin okullarda onurlandırılması yönündeki kararının sürece verdiği büyük zararı ifade ederek, Kıbrıs Rum liderliğinin çözüm için yeterli irade ve kararlılığı göstermesinin gerekliliğini vurguladı.

Hamilton ve Mahmood İşçi Partisi’nin Dışişleri ve Savunma gölge bakanı ile Avrupa İşlerinden sorumlu gölge bakan olarak da görev yapıyor.

Kabulde Müzakereci Özdil Nami ile Sözcü Barış Burcu ile İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd de hazır bulundu.