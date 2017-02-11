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Akıncı, İngiliz Milletvekili Gale ile görüştü

Akıncı, İngiliz Milletvekili Gale ile görüştü

Akıncı, Kıbrıs’ta temaslarda bulunan İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi İngiltere Delegasyonu Başkanı Sir Roger Gale ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta temaslarda bulunan İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi İngiltere Delegasyonu Başkanı Sir Roger Gale ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda bu sabah gerçekleşen görüşmede, İngiltere'nin Kıbrıs Yüksek Komiseri Matthew Kidd de hazır bulundu.

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