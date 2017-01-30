Akıncı İngiliz Yüksek Komiseri Kidd’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd'i kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11:30’da başlayan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ile Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu.
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