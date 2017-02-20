Akıncı, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Kemal Akkan Batman, Genel Sekreter Salih Sarpten ve Mali Sekreter Müge Beidoğlu’nu kabul etti.

Batman, kabulde Cumhurbaşkanı'na Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek 22 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek olan 2. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü törenine davet etti.

Bilimsel temellere dayalı, insan haklarına bağlı ve barışçıl bir eğitim düzenini savunduklarını belirten Batman, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sürdürdüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve müzakerelerde gösterdiği özveri ve çabadan dolayı takdirlerini sundu.