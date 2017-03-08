Akıncı: "Kıbrıs'ta barış içinde bir gelecek kadın-erkek birlikteliğiyle kurulabilir"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, kadın erkek eşitliğinin yurtta ve dünyada gerçek anlamda toplumsal gelişimin temel şartlarından olduğunu vurguladı.

Akıncı mesajında şunları kaydetti:

“Kadınların daha iyi çalışma koşulları ve eşitlik mücadelesinde canlarıyla bedel ödedikleri 8 Mart 1857'de, ekonomik haklar temelinde başlayan mücadele günümüzde, genişleyerek siyasi ve sosyal düzeyde de devam ediyor.

Siyasal, hukuksal ve ekonomik alanlardaki eşitsizliklerin kaldırılmasının zemini, kadın ve erkek eşitliğinin en başta kültürel düzeyde kökleşmesinden geçer.

Eşitliği ve özgürlüğü yarınlara ertelemeden, daha demokratik bir toplumsal yaşam için, kadınların her düzeyde maruz kaldığı negatif ayrımcılıkların ortadan kaldırılması, siyasetin olduğu kadar sivil toplumun da temel öncelikleri arasında yer almalıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği var oldukça, aile içi şiddet, ayrımcılık, emek sömürüsü, güvencesiz emek ve kadınlara mağduriyet yaşatan daha nice sorunların var olacağını unutmadan gereğini yapmak için hemen harekete geçmek zorunludur.

Kıbrıs'ta adil ve insan onuruna yakışan barış içinde bir geleceği de ancak kadın-erkek birlikte kurabileceğimizin bilinci içerisinde tüm kadınlarımızı kutlarım”