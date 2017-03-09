Akıncı: "Mont Pelerin'de 10 gün izinle Atina'ya gittiler"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in ‘Enosis kararı sonrası masadan ayrılmasına yönelik ‘Buna Sayın Akıncı mı karar verdi yoksa Türkiye’den birileri mi söyledi’ şeklindeki ifadesini sert bir şekilde eleştirdi.

Akıncı; ‘Hâlâ daha Kıbrıs Türkü’nü iradesiz, bu konularda fikri olmayan bir topluluk olarak göstermeye çalışıyor, bundan daha vahim bir hata olamaz’ dedi.

Türkiye’nin KKTC’yi tanıyan tek ülke olduğuna işaret eden Akıncı; ‘Türkiye’nin münasebetlerimizde bir ağırlığı var ama bu demek değildir ki Kıbrıs Türkünün seçilmiş liderliği gerektiğinde adım atamaz gerektiğinde inisiyatif alamaz. böyle birşey yok, çünkü bunu en başta kendileri biliyor Cenevre’de Mont Pelerin'de gördüler, adım atamayan kendileri oldu, 10 gün izin alarak Atina’ya gittiler hâlâ bugün bu sözlerle bizi aşağılamaya çalışıyor, bunu şiddetle reddederim’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının, Kıbrıs Türkleri’ni azınlık olarak görmesi ve haklarını imtiyaz olarak değerlendirmesine de tepki göstererek; ‘bu tavır devam ederse KKTC, kuzeydeki yapının devleti olur. İki ayrı devlet kökleşir ve bunu da kendi elleri ile yapmış olurlar tercih onlardadır’ dedi.

Tüm bunlara rağmen Kıbrıs’ta kalıcı ve huzur içinde barışcıl bir gelecek mücaelesinden vazgeçilmediğini’ de vurgulayan Akıncı; Rum Liderliğinden hatasından vazgeçmesini beklediklerini belirtti.

Akıncı; ‘bu karadan vazgeçsinler ertesi gün masadayız’ ifadelerini kullandı ve ‘Türk tarafının haklı tepkisini anlayacak ve iyi değerlendirecek komşulara ihtiyaç duyulduğunu’ ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı; olası bir anlaşmanın korunması ve yaşatılabilmesinin ise ancak barış kültüründen geçtiğini kaydetti.