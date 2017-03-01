Akıncı, Pakistan Başbakanı Şerif’in verdiği yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, 13. EİT Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu İslamabad’da temaslar da gerçekleştirdi.
Akıncı, Pakistan Başbakanı Şerif'in zirveye katılan liderler onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. Başbakanlıktaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu sabah da EİT Liderler Zirvesi'nde genel kurula hitap etmişti.
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