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Akıncı, Pazartesi medya ile buluşacak

Akıncı, Pazartesi medya ile buluşacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) organizasyonuyla pazartesi günü saat 18.00’de medya ile buluşacak.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) organizasyonuyla pazartesi günü saat 18.00’de medya ile buluşacak.

Gazeteciler Birliği lokalinde yapılacak etkinlikte Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre zirvesi öncesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verecek, soruları yanıtlayacak.

KTGB Başkanı Sami Özuslu yazılı açıklamasında, medya-Cumhurbaşkanı buluşmasının kamuoyunun Kıbrıs sorunu hakkında doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Müzakere süreciyle ilgili sürekli bilgi kirliliği yaşandığını kaydeden Özuslu, basın mensuplarını bu önemli buluşmaya davet etti.

Daha önce yapılan açıklamada, etkinliğin 19.00’da yapılacağı açıklanmış, ancak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın programındaki değişiklik nedeniyle 18.00’e alınmıştı.

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