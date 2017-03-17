Akıncı: "Rızkı’yı gelecek kuşaklara aktarmak bir görevdir ve sorumluluktur"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, Ziya Rızkı’yı gelecek kuşaklara aktarmanın devletin görevi ve sorumlulukları arasında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ziya Rızkı’yı her andığımızda hayatını ve mücadelesini, topluma yaptığı katkıları gelecek kuşaklara aktaracak çalışmaların eksikliğini hep dile getirdik. Rızkı gibi bir lideri gelecek kuşaklara aktarmanın en uygun yolunun ancak kalıcı bir eserle olabileceğini hep konuştuk” dedi.

“Ziya Babayı üç cilde sığdırmak mümkün değil” diyen Akıncı, Ziya Rızkı’nın anısını yaşatmak için üzerlerine düşeni seve seve yerine getireceklerini belirtti.

BİRİNCİ

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci de, Ziya Rızkı gibi bir lideri yaşatmak ve hatırlatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Rızkı ile ilgili bir kitap çalışması olduğunu da anımsatan Birinci, “Ziya Rızkı kitabını oluşturmak için arkadaşlarla hep birlikte yola çıktık. Çalışmanın sonuna geldiğimizden dolayı mutluyuz” dedi.

Kitabın 3 ciltlik son halini Cumhurbaşkanı’na takdim eden Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı ile özel ilişkilerinden dolayı kitapta Akıncı’nın da bir notunu arzuladıklarını söyledi.