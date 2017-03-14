Akıncı: "Sağlık bizim ana meselemizdir"

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede ciddi sağlık sorunlarının yaşandığını ve sağlıkta kötüleşme görüldüğünü söyleyerek, sağlık alanının tartışılarak gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Akıncı, “İster Kıbrıs sorununa çözüm bulalım ister bulmayalım, sağlık bizim ana meselemizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı.

"ASIL HAKLI VATANDAŞLAR"

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasında sağlık alanında yaşanan ciddi sıkıntılar olduğunu bu konuda tarafların ayrı ayrı haklı olduklarını söyledi. Akıncı konuşmasında serbest çalışan hekimleri dinlediğinde, şikayetlerinde haklı olduklarını, konunun mahkemeye gittiğini ve bu durumda haklılıklarının yadsınamayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, diğer yandan ise kamuda çalışan hekimlere kulak verildiğinde ise avaraj memur emeklisinin maaşından daha az bir maaş ile çalıştıklarını durum böyle olunca kamuda çalışan hekimlere ‘haksızsınız’ denilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ama bugün hastanelerde ateş düşürücü kalmadıysa, asıl haklı sanırım vatandaşlarımız” diyerek sözlerini sürdürdü.

Hekim, hemşire ve hasta bakıcıların şifa vermek için canı gönülden çalıştıklarına birçok kez tanık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, yaşanan sıkıntıların sistemsizlikten kaynaklandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, hastane altyapısı ve ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve bazı mevkilerin boşalmasıyla yerine hekim bulamama gibi sorunlar eklenince hasta memnuniyetsizliği meydana geldiğini kaydetti.

"SİSTEMSİZLİĞİ YARATAN BİZLERİZ"

Konuşmasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yaptığı ‘Rekabet Edebilirlik’ çalışmasına değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, çalışma verilerinin sağlık ve ilköğretimde göreceli olarak kötüleşme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Lefkoşa’nın sağlık konusunda ciddi bir altyapıya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’de, Güney’de ve dünyada sağlık alanında birçok gelişmelerin olduğunu ve KKTC’de de bu gelişmelerin olması gerektiğine işaret etti.

Akıncı şöyle devam etti:

“Sistemsizliği yaratan bizleriz. Sistem denen olgu gökten zembille inmez. Bunu yapan biziz. Sistemi kuracak olan biziz. Bunu en acı gerçeklerimizi tartışarak yapacağız. Günün sonunda bir yere varmamız lazım. Kaynağımız belli. Belki üstüne çok eklenti yapamayız. Ama önceliklerimizi yeniden gözden geçirebiliriz. Sağlık bunu yaparken en başta olan konulardan olmalı.”

"SAĞLIK BİZİM ANA MESELEMİZ"

Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı iki toplumlu iki kesimli federal bir çözüm bulunduğu takdirde AB parametreleri ve ortak standartların da elbette olacağını ancak sağlık ve eğitimin Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’nin yetki alanı içerisinde olacağını vurguladı ve “İster Kıbrıs sorununa çözüm bulalım ister bulmayalım, sağlık bizim ana meselemizdir. Geleceğe havale edilemez,” dedi.

"ÇÖZÜM ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Halen çıkış yolu yaratılmadığı için duraklamış görünen çözüm çabalarından vazgeçmediklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, ortaklık devletindeki payı ise kimseye hibe etme niyetinde de olmadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir çözümü yaratmak ve imza atmak sadece ilk adımdır. Onu yaşatmaktır önemli olan. 1963’te yaşananların yeniden tekrarını istemeyiz. O nedenle barış kültürü, federal kültür, empati, karşındakini anlama, Enosis’in okullarda kutlanmasıyla bir ilişkisi olabilir mi? Bizim isyanımız budur. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Haklıyız ve bu düzeltmenin yapılmasını bekliyoruz. Bir yolu bulunacak ve yapılacak. Bu yönde yürütülen temaslar vardır.”

Halktan yetkiyi iki toplumlu iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı adil bir federal çözüm doğrultusunda ilerlemek için aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, biraz daha sabır gerektiğini ve çözüm çabalarının devam ettiğini söyledi.