Akıncı, siyasi parti başkan ve temsilcileriyle görüşüyor

Rahme Çiftçioğlu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan veya temsilcilerini kabul etti.

Kıbrıs konusu gündemiyle Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşme saat 11.15’te başladı.

Görüşmede Ulusal Birlik Partisi’ni Genel Sekreter Dursun Oğuz ve Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Demokrat Parti’yi Genel Sekreter Afet Özcafer ile Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni Genel Başkan Tufan Erhürman ile Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni de Genel Başkan Cemal Özyiğit ile Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ise görüşmede Müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu, Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı Meltem Onurkan Samani ile Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven eşlik ediyor.