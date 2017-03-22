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Akıncı, Spor Yazarları Derneği'ni kabul etti

Akıncı, Spor Yazarları Derneği'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çelen Oben başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. 

Oben ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ziyaretleri anısına bir de plaket takdim etti.

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