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  3. Akıncı: "Suyun adanın tamamına verilmesi için çalıştık"

Akıncı: "Suyun adanın tamamına verilmesi için çalıştık"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini ve Cenevre sürecinde gelinen son noktayı, 5N1K programında değerlendirdi.

5N1K programına konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, harita konusundaki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Akıncı, makul sayıda Türk askerinin Kıbrıs'ta kalması konusunda, Rum tarafıyla uzlaşacaklarını belirterek, "Burada sorun, Yunanistan ve Rum tarafının sıfır asker, sıfır garantörlük söylemi" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, Türkiye'den gelen suyun da adanın tamamına verilmesi için çalıştıkları mesajını verdi.

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