Akıncı, “Temiz Düşün Projesi” kapsamında bazı ilkokulları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, bugün Cumhurbaşkanlığı Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Projesi “Temiz Düşün” kapsamında Değirmenlik ve Akıncılar ilkokullarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik İlkokulu’na yaptığı ziyarette Okul Müdürü Mehmet Malek ve Müdür Yardımcısı Hasan Yurdakul tarafından karşılanan Meral Akıncı, Değirmenlik köyünü ve okulu oldukça temiz bulduğunu ifade etti.

Akıncı, Değirmenlik İlkokulu’nun “Temiz Düşün Projesi”ne katkı koymak istemesinden dolayı teşekkür etmek amacıyla bu okulu ziyaret ettiğini söyledi.

Meral Akıncı, Değirmen İlkokulu Müdürü Malek’e okul bahçesine ekilmek amacıyla çiçek fideleri verdi.

Okul Müdürü Malek ise yaptığı konuşmada, Meral Akıncı’ya çevre konusunda yaptığı önemli çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve kendilerinin de okulda öğrencilere çevre duyarlılığı ve sorumluluğu vermek için çok çalıştıklarını, okul bahçesine öğrencilerle birlikte zeytin ağaçları diktiklerini ve tavşan beslediklerini aktardı.

Akıncılar İlkokulu’na yaptığı ziyarette ise Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Sorumlu Öğretmen Kadriye Akandere, öğretmen Seçil Güneyhanlı ve Okul Aile Birliği Başkanı Ayşegül İbrahim tarafından karşılanan Meral Akıncı, Akıncılar İlkokulu’na, “Temiz Düşün” Projesi’ne destek vermek amacıyla okul bahçesine ağaç dikimini kendi isteğiyle başlatan ilk okullardan biri olduğu için teşekkür etti.

Meral Akıncı, belediye başkanı, okul sorumlu öğretmeni ve öğrencileri ile birlikte fidanların dikildiği alanı yerinde inceledi.

AKANDERE: “HER AĞACIN SORUMLULUĞU BİR ÇOCUKTA”

Sorumlu Öğretmen Akandere ise yaptığı konuşmada okullarının iki sınıflı küçük bir okul olduğunu belirterek, öğretmenler olarak küçük yaştaki çocuklara çevre duyarlılığını, sorumluluğunu ve bilincini aşılayarak, geleceği şekillendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

“Temiz Düşün” Projesi kapsamında okullarına gönderilen fidanları okullarının bahçelerine çocuklarla beraber ektiklerini aktaran Akandere, her ağacın bakımının bir çocuğun sorumluluğuna verildiklerini ifade etti.

MERAL AKINCI: “ÇEVRE DUYARLILIĞINI YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMEK SORUMLULUĞUMUZ”

Meral Akıncı ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada “Çocuklarımızın çevre duyarlılığını yaşam biçimi haline getirecekleri bir geleceği şekillendirmek hepimizin sorumluluğudur. Bizim görevimiz insanlığın çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak ve sevdiğimiz ülkemizin korunması ve dünyadaki yaşamın devamı için farkındalığımızı artırıp gerekli koşulları sağlamaktır” dedi.

Akıncı şöyle devam etti:

“Projenin bu koşulları düşünceden harekete geçmeyi öğrenerek ve öğreterek var olan fırsatları kullanmak ve fırsat olanakları yaratarak yurdumuzu sahiplendiğimizi ortaya koymaktır. Bugün ziyaret ettiğimiz ilkokullar Temiz Düşün Projesi kapsamında kirliliğe son vererek uzun vadede çevre ile ilgili olumlu boyutlara ulaşacak toplumsal seferberlik örneğini ağaç dikimi ile de desteklemişlerdir. Temiz Düşün Projemizin bir parçası da okullarımız olduğunun farkına varan bu ilkokullarımız çevrelerini kirletmemek, kirletenleri uyarılması, ektikleri ve ekecekleri ağaçlarla doğa-ekosisteminin önemini anlamaları neticesinde nefes alabileceğimiz alanların oluşturulmasına katkı sağlamışlardır. Doğamızı sevgi ve saygıyla sahiplenelim. Bu örneklerin her gün daha çok çoğalmasını diliyorum. Kısaca çevreyi kirletmemek gerekiyor, yaşadığımız çevre hepimizdir ve ülkemize sahip çıkmanın bir gereği de çevremize sahip çıkmaktır. Kirli bir çevrenin sevgi eksikliğinde kaynaklandığı bilinci ile siz çocuklarla biz büyüklerin sevgi dolu, yaşadığı yere ve ülkesine sahip çıkan, birlikte güzellikleri başarabilenler olduğumuz anlaşılacaktır.”