Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk-Yunan Forumu’nun Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk-Yunan Forumu’nun Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 16.00’da başlayıp yaklaşık bir saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerinin çözüm sürecinde gelinen son aşamayla ilgili sorularını yanıtlayıp, süreçle ilgili olarak kendilerini bilgilendirdi.
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