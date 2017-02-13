Lefkoşa7 °C
  • UptownPark
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
  • Tek bir kuralla kilo vermek mümkün!
  • Ağrı kesiciler ağrıyı kesiyor ama...
  • Asla terk etmeyecek erkek bunları yapıyor!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerini kabul etti
Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerini kabul etti

Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk-Yunan Forumu’nun Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti.

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk-Yunan Forumu’nun Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 16.00’da başlayıp yaklaşık bir saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerinin çözüm sürecinde gelinen son aşamayla ilgili sorularını yanıtlayıp, süreçle ilgili olarak kendilerini bilgilendirdi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.