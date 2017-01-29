Akıncı: "Türkiye’nin zararına hiçbir şey yapılmıyor"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini ve Cenevre sürecinde gelinen son aşamayı CNNTürk’te yayınlanan 5N1K programına değerlendirdi.

Harita konusuna değinen Akıncı, Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın yüzde 29 artı oranında olduğunu söyledi.

Akıncı, “Meclis kürsülerinde veya orada burada gösterilen haritalarla alakası yoktur. Bu haritalar nereden çıkıyor bilmiyorum. Yüzde 25’lere inen bir toprak söz konusu oluyor. Böyle bir şey yok ve olamaz da. Bizim sunduğumuz harita yüzde 29 artıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, güvenlik konusunda bir soruyu da yanıtladı.

Makul sayıda Türk askerinin Kıbrıs’ta kalması konusunda, Rum tarafıyla uzlaşabileceklerini belirten Akıncı, sorun, Yunanistan ve Rum tarafının sıfır asker, sıfır garantörlük söylemi olduğunu belirtti.

Garantiler konusuna da değinen Akıncı şunları kaydetti:

“Bir tarafa güvenlik sağlarken diğer tarafa tehdit algısı yaşatmamalıdır. Bizim ve Türkiye açısından bu önemlidir. 1960’taki yapıyı 2017’ye 21. yüzyıl koşullarına nasıl uyarlarız, bunu konuşalım. Biz de Türkiye de buna hazırız”

Akıncı, kazan-kazan formülünün Kıbrıs’ta gerçekleşebileceğini belirterek, olayların daha gerçekçi, akıl süzgecinden geçirilip değerlendirilmesi halinde Kıbrıs’ta kaybedecek değil, kazanacak çok şey olduğunun görüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gelişmelerin ya bir gerginlik vesilesi olacağını, ya da çözümle birlikte adanın bir işbirliği alanı olacağını kaydederek, kendilerinin çözümle birlikte işbirliği alanı olmasını istediklerini vurguladı.

Akıncı, ‘Kıbrıs’ı satıyorlar, veriyorlar’ diye bir şey yok. Kıbrıs’ta makul olan yapılmaya çalışılıyor. Kaybeden değil, tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir formül bulunabilir. Türk kamuoyu müsterih olsun. Türkiye’nin zararına hiçbir şey yapılmıyor” dedi.