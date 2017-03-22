Akıncı, üçlü kararname kapsamını genişleten yasaları iade etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, üçlü kararname kapsamını genişleten “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nı onaylamayarak, Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.

Kamu yönetimi alanında yapılması gerekli reformlardan birinin üçlü kararname kapsamının daraltılması olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, kapsamın daha da genişletilmesi yönündeki düzenlemeyi onaylamadı.

Cumhurbaşkanı, yasanın üçlü kararname ile atama yapılacak mevcut 100 makama 101’inci olarak eklenmesini öngördüğü Harita Dairesi Müdürü kadrosunun, teknik bilgi ve deneyim gerektirdiğini, liyakat ile tecrübeye dayalı ve sınav sonucunda belirlenmesi gerektiği inancında olduğu görüşünü, Cumhuriyet Meclisi’ne yazılı olarak iletti.

Harita Daire Müdürlüğünü Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamına alınmasının, bu teknik müdürlüğü de siyasi atama kapsamına almak demek olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, değişiklik yasasını onaylamadı.

"TEKNİK BİR MÜDÜRLÜĞE HERHANGİ BİR DİPLOMA UYGUN OLMAZ"

Cumhuriyet Meclisi’nde oyçokluğuyla kabul edilen Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası’nın, Esas Yasanın Hizmet Şemaları başlıklı 11’inci maddesi ve bu maddeye ekli İkinci Cetvel’in değiştirilmesini öngören 3’üncü maddesi ve 3’üncü maddeye ekli yeni İkinci Cetvelin Harita Dairesi Müdür Kadrosu Hizmet Şemasına ilişkin düzenleme de Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından onaylanmayarak iade edildi.

İlgi değişiklik yasasında müdür kadrosuna atanabilmek için bir üniversitenin Jeodezi ve Fotogramenti veya Geodezi ve Kartografya veya Geodezi ve Haritacılık veya Geomatik Mühendisi veya Harita Mühendisi bölümlerinin herhangi birinden lisans diplomasına sahip olmak şartı aranırken, bu niteliklere haiz kamu görevlisinin bulunmaması halinde herhangi bir bölümden lisans diplomasına sahip olup, Tapu ve Kadastro veya Harita ile ilgili alanlarda en az 15 yıl çalışmış olmanın yeterli olacağı şeklinde düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Harita Dairesi Müdürü atanabilmek için aranan nitelikler detaylı olarak sıralandıktan sonra, bu fıkranın istisnası olan bir sonraki fıkrada, herhangi bir lisans diplomasına sahip olanlara bu hakkın tanınmış olmasının, görevin yetki ve sorumluluklarına uygun olmayacağını belirterek, herhangi bir lisans diploması yerine en azından genel kuraldaki bölümlere yakın olan Şehir ve Bölge Planlama lisans diploması, İnşaat Mühendisi lisans diploması veya Mimarlık lisans diplomasına sahip olunması gibi benzeri sınırlayıcı kriterlerin getirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hâlihazırda Üçlü Kararname kapsamında olmayan teknik bilgi ve deneyim gerektiren daire müdürlüğünün, liyakata ve tecrübeye dayalı sınav sonucunda belirlenmesi gerektiği ve bu nedenle, yürürlükteki yasada yer alan “İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak” ifadesinin muhafaza edilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu Cumhuriyet Meclisi’ne bildirdi.