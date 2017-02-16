Akıncı ve Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.

Bugünkü görüşmeye, Rum Meclisi’nin aldığı 1950 ENOSİS referandumu yıldönümünün okullarda anılması kararı damga vuracak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının Rum Başkan’ın tutumuna göre bir tavır belirleyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler Genelş Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrası, Rum Lider Anastasiadis’e önemli mesajlar vermişti.

Akıncı açıklamasında, “Anastasiadis artık bir karar vermeli. Ya hep birlikte bir çözüm için bizimle çalışacak ya da tek başına seçimine odaklanacak” ifadelerini kullanmıştı.