Akıncı yarın akşam basın mensuplarıyla resepsiyonda biraraya gelecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam, basın mensuplarıyla “yeni yıl resepsiyonunda” biraraya gelecek.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam, basın mensuplarıyla “yeni yıl resepsiyonunda” biraraya gelecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın vereceği resepsiyon, Golden Tulip Otel’de yer alacak ve saat 19.00’da başlayacak.
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