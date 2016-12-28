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Akıncı yarın akşam basın mensuplarıyla resepsiyonda biraraya gelecek

Akıncı yarın akşam basın mensuplarıyla resepsiyonda biraraya gelecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam, basın mensuplarıyla “yeni yıl resepsiyonunda” biraraya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam, basın mensuplarıyla  “yeni yıl resepsiyonunda” biraraya gelecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın vereceği resepsiyon, Golden Tulip Otel’de yer alacak ve saat 19.00’da başlayacak.

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