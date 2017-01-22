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Akıncı, yarın İstanbul’a gidecek

Akıncı, yarın İstanbul’a gidecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın sabah İstanbul’a gidecek.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın sabah İstanbul’a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Akıncı, sabah 10.25’te Ercan’dan İstanbul’a hareket edecek, 24 Ocak Salı akşamı 20.00’de KKTC’ye dönecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul’da, ulusal televizyon kanallarının haber programlarına katılacak.

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