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Akıncı, Zeki Taşçı'yı kabul etti

Akıncı, Zeki Taşçı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık Atıcılık” kitabının yazarı Zeki Taşçı’yı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Kıbrıs Türk Toplumunda Avcılık Atıcılık” kitabının yazarı Zeki Taşçı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Taşçı kabulde kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, Taşçı’yı tebrik ederek, kitabın alanında ilk olduğuna dikkati çekti ve Taşçı'ya çalışmalarında başarı diledi.

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