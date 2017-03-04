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Akıncılar’da kaçakçılık

Akıncılar’da kaçakçılık

Akıncılar’da Gamini mevkiinde, A.M.(E-40), araç ile birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettikten sonra GKRY bölgesine geçip oradan almış olduğu bir adet araç ön farını KKTC’ye geçirdi.

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Akıncılar’da Gamini mevkiinde, A.M.(E-40), araç ile birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettikten sonra GKRY bölgesine geçip oradan almış olduğu bir adet araç ön farını KKTC’ye geçirdi. A.M. tutuklandı.

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