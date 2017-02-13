Akıncılar’da tarla günü

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerini bu hafta Akıncılar’da sürdürüyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü saat 14.00’de Akıncılar köy kahvehanesinde bir araya gelinecek ve üreticilere bahçelerde bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim verilecek. Gece saat 19.00’da “Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında uzmanlar tarafından eğitim verilecek.

Açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin, bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.