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  3. Akıncı’nın BBC TÜRK’e açıklaması Rum basınında
Akıncı’nın BBC TÜRK’e açıklaması Rum basınında

Akıncı’nın BBC TÜRK’e açıklaması Rum basınında

Alithia geniş bir özet halinde verdiği haberine “Mustafa Akıncı: İlhak (bağlanma) Söz Konusu Değildir” başlığını attı.

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Rum gazeteleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BBC Türkçe servisine verdiği ve Cenevre görüşmelerinin Kıbrıs'ta barışın sağlanması için son fırsat olabileceğini ve Türk askerinin Ada’dan gitmesinin söz konusu olamayacağını vurguladığı açıklaması Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia geniş bir özet halinde verdiği haberine “Mustafa Akıncı: İlhak (bağlanma) Söz Konusu Değildir” başlığını attı.

Fileleftheros “Mustafa’dan Nasihatler… Akıncı Cenevre’den Referandum Yapılacağı Kararıyla Dönmek İstiyor…  ‘Her Şey Toprak Başlığıyla Bağdaştırılmasın… Müzakereler Daha Başlamadan Çöker… Entegrasyon Söylemlerini Yalanlıyor” başlık ve spotlarını kullandı.

Politis “Çözüm İstiyoruz İlhak Değil… Mustafa Akıncı Tek Seçenek İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon Diyor” başlığını attı.

Simerini “ Akıncı Çözümsüzlük Durumunda İşgal Bölgelerinin Türkiye’ye İlhakı Söylemlerini Yalanıyor ve  Kıbrıslı Türkler Açısından Türk Askerinin Tamamen Çekilmesinin Söz Konusu Olmadığı Uyarısında Bulunuyor” başlığını kullandı.

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