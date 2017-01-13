Akıncı’nın çağrısı ile toplantı yapıldı
5’li konferansın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısı ile toplantı yapıldı.
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5’li konferansın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısı ile toplantı yapıldı.
Toplantıya, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, ve Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.
Toplantıda, günün değerlendirmesi yapılarak, bilgi alışverişinde bulundu.
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