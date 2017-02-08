Akıncı’nın siyasi partiler ile yaptığı görüşme tamamlandı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle yaptığı görüşme tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle yaptığı görüşme tamamlandı.
Kıbrıs konusu gündemiyle Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşme saat 12.45’te sona erdi.
Bir buçuk saat süren görüşme sonrasında siyasi parti başkanları ve temsilcileri basına açıklama yaptı.
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