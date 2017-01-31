Akıncı'ya "ölüm tehditleri" yağıyor!

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yağıyor.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı “hainlik” ile suçlayan ve Kıbrıs müzakerelerinde toprak verilmesine karşı çıkan, sosyal medya kullanıcıları Cumhurbaşkanı Akıncı’ya karşı ağza alınmayacak hakaretler ve küfürler yağdırıyorlar. Bunların arasında en dikkat çekenleriyse “ölüm tehdidi” ve “bedel ödetmeye” yönelik yorumlar olarak göze çarpıyor.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı açıklamalardan hoşnutsuzluk duyan bazı sosyal medya kullanıcıları, sorun olarak gördükleri konuları tartışmak yerine küfür, tehdit ve hakaret ile karşılık vermeyi tercih ediyorlar.



