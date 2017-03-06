Akkule Kapısı için imzalar atıldı

Gazimağusa’daki Akkule/Kara Kapısı (Ravelin/Land Gate) Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Mağusa'daki yeni projesi oldu.

Toplamda 564 bin 238 Euro’ya mal olacak ve finansmanının tümü Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanacak iyileştirme ve koruma çalışmaları yakın zamanda başlayacak ve 11 ay sürecek.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) verilen bilgiye göre, proje için atılan imzalarla Akkule/Kara Kapısı’nın, UNDP’nin Mağusa’da sürdürdüğü 4. Proje olacağına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre projenin ilk ayağında çatlaklar onarılacak, taşlar değiştirilecek, drenaj iyileştirilip baca üzerindeki fonksiyonunu yitiren beton kapak yenilenecek ayrıca ot temizliğiyle genel temizlik yapılacak.

İkinci aşamadaysa, alanın kullanımına yönelik iyileştirmeler yapılacak. Bu düzenlemeler engelliler için yüzeylerin düzenlenmesi, elektrik hattı ve ziyaretçilerin ve eğitimcilerin güvenliğini ön planda tutan düzenlemeler olacak.