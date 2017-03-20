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AKON tatil için KKTC’yi seçti

AKON tatil için KKTC’yi seçti

Aliaune Damala Badara Thiam, ya da bilinen sahne adıyla Akon hafta sonunu KKTC’de geçirdi.

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Aliaune Damala Badara Thiam, ya da bilinen sahne adıyla Akon hafta sonunu KKTC’de geçirdi. Özel uçağı ile adaya gelen AKON, Kıbrıslı Türk dostu Halil Falyalı tarafından ağırlandı.

Ailesinden bazı isimlerle adaya gelen Senegal asıllı AKON, İngiltere’den tanıştığı Halil Falyalı’ya, KKTC’de yatırım sözü verdi.

Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı AKON, sadece milyonları kendisine hayran bırakan bir sanatçı değil, aynı zamanda önemli yatırımları olan bir işinsanı.

Aynı zamanda söz yazarı, besteci, aranjör, yapımcı olarak bilinen AKON, Güney Afrika’da elmas madenleri sahibi.

Ayrıca Senegal’de bir havayolu şirketinin ortağıdır. Forbes’e göre 21. yüzyılda, bir yılda 30 milyon dolarla en çok kazanan R&B şarkıcısı.

Birçok sanatçıya müzik şirketinin kapılarını açmıştır. Özellikle Lady Gaga ve vatandaşı T-Pain gibi sanatçıların ünlü olmasında büyük payı bulunan AKON, Kuzey Kıbrıs’ı bir cennet olarak niteledi.

Dünyanın farklı ülkelerinde turizm yatırımları da bulunan AKON, kısa süre içerisinde yeniden KKTC’ye gelerek yatırım için girişim yapacağını açıkladı.

Havadis’e kısa bir açıklama yapan AKON, “ambargo” kavramının siyasi olduğunu, kendisinin KKTC ile ticari ilişki kurmak istediğini belirtti.

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