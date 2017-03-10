AKP Lefkoşa’da “Evet” mitingi düzenledi

Raif Uzkan

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, tüm dünyanın Türk tarafının masadaki yapıcı tutumunu gördüğünü ve müzakerelerin hangi sebeple başarısız olduğunu da bildiğini kaydetti.

Yıldırım, Rumların kafasındaki Enosis zihniyetininse 60 yıldır değişmediğini, Rum tarafının Kıbrıs’ta barış istiyorsa, eşit ve adil yönetimi kabul etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Lefkoşa’da Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandumuna yönelik “Evet” mitingi düzenledi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen mitinge TC Başbakanı Binali Yıldırım ve heyetindeki TC Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile KKTC’den bazı yetkililer katıldı. Mitinge sivil toplum kuruluşları, çeşitli kuruluş ve üniversitelerden de katılım oldu. Polis de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mitingde Başbakan Binali Yıldırım’dan önce TC ve KKTC’den bazı bakan ve milletvekilleri kürsüye çıkarak salonda toplanan kalabalığa seslendi.

EROĞLU: “KIBRIS BİZİM CANIMIZ...”

TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu mitingde yaptığı konuşmada geçmişte Rum mezalimine karşı Türkiye’nin gösterdiği güçlü tepkiye atıfta bulunarak “Kıbrıs bizim canımız, feda olsun kanımız” ifadelerini kullandı.

KKTC’ye Türkiye’den su taşınması projesinden de bahseden Eroğlu, 1996’da Kıbrıs’tan böyle bir talep geldiğini kendisinin de bunu Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini ve “Zamanı gelince neden olmasın” cevabını aldığını anlatarak, Erdoğan’ın projeye örnek olarak da “Fatih Sultan Mehmet’in gemileri karadan yürütmesini” gösterdiğini kaydetti.

Eroğlu, güçlü bir Türkiye ve Kıbrıs’ın geleceği için halkı “evet” demeye çağırdı.

ALBAYRAK: “ENERJİ VE ELEKTRİK ALANINDA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ”

TC Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da TC ile KKTC’nin birlikte başarılı projelere imza attığını söyleyerek, yakın zamanda enerji ve elektrik alanında çok büyük projelerin imzalarının atılacağını belirtti.

ATUN: “TÜRKİYE NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA KKTC DE O KADAR YÜKSELİR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, Türkiye’nin dünyada sayılı lider devletlerden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dünyanın sayılı büyük liderlerinden olduğunu söyledi.

Atun, Türkiye ne kadar güçlü olursa KKTC’nin de hem ekonomik hem de siyasi statüsünün o kadar yükseleceğini vurguladı.

DÜRÜST: “NE KADAR GÜÇLÜ ‘EVET’ ÇIKARSA BİZ DE O KADAR GÜÇLÜ OLURUZ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Türkiye’nin güçlü olmasının KKTC’ye güven ve huzur verdiğini, TC’nin karayolları, havalimanları, iletişim, bayındırlık ve enerji alanında projelerinin KKTC’ye güç kattığını belirtti.

KKTC’de ezan seslerinin susmaması adına Türkiye vatandaşı seçmenlere “evet” çağrısı yapan Dürüst, “Türkiye’den ne kadar güçlü evet çıkarsa biz de o kadar güçlü oluruz” ifadelerini kullandı.