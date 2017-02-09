AKP'li belediyeden 'Aile Saadeti': "Kadını döverek cezalandırmak hassas bir iştir"

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi tarafından yeni evli çiftlere dağıtılan bir kitap yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Zira kitapta, erkeklere, ‘hanımlarınız’ olarak tanımladığı eşlerine şiddet uygulamaları tavsiye ediliyor. Üstelik bunu yaparken de uygulamaları yöntemlerde sıralanıyor.

Odatv’den Barış Terkoğlu’nun haberine göre, AK Partili Şahinbey Belediyesi, yeni evlenen çiftler için Kur’an, seccade, tespih ve takkenin olduğu bir paket hediye etmeye başladı. Bu pakette bir de Menzilciler lideri Muhammed Saki Erol’un yazdığı ‘Aile Saadeti’ isimli kitabı var.

Erkeklere, ‘hanımlarına’ karşı nasıl davranmaları gerektiğini anlatan kitapta yer alan ifadelerse bir hayli tartışmalı.

Binlerce kez yuh! AKP'li Gaziantep Şahinbey Belediyesi evlenen çiftlere 'kadın nasıl dövülür' tarifli kitap dağıttı. https://t.co/oqixQJwltG pic.twitter.com/tcwlUQ0nFr — Cemal Okan Yüksel (@cemalokanyuksel) 8 Şubat 2017

‘KADINI DÖVEREK CEZALANDIRMAK, AĞIR BİR HASTAYA YAN TESİRİOLAN İLAÇ VERMEYE BENZER’

‘Haddini aşan’ kadınların ‘ıslah edilmesi’ için ‘öğütlerin’ sıralandığı kitapta, şu ifadelere yer verildi: “Bu da fayda sağlamaz ise demek ki kadın yuvasının değil keyfinin derdindedir. Ona başka bir ilaç gerekmektedir. Bu azgın kadını boşayıp yuvayı dağıtmadan önce evin içinde ıslah etmek için kocaya tavsiye edilen bu ilaç onu korkutmak ve usulüne uygun dövmektir. Bu safhada kadını döverek cezalandırma, çok hassas bir iştir. Bu, ağır bir hastaya yan tesiri çok olan bir ilacı vermeye benzer.”

Kitapta ‘tavsiye edilen’ dövme şekilleri şöyle:

Sopa, demir gibi tehlikeli bir alet kullanılmayacak.

Dövme halkın içinde değil, gizli ve kendi evinde olacak.

Kadın dövülüp, kapı dışarı atılmayacak.

Kadını dövdüğünü kimseye söylemeyecek.

Dövme ve kavga sürekli olmayacak.

Kadına yönelik şiddetin sınırları ise şu şekilde çizilmiş:

Yüze, göze, kafaya, karın boşluğuna, edep yerine vurulmayacak.

Hiçbir organ zedelenmeyecek, saç baş yolunmayacak.

Kadına lanet okunup küfürlü sözler söylenmeyecek.

‘DAYAK İKİ TÜRLÜDÜR, BİRİ ZULÜM DİĞERİ LAZIMDIR, LAZIM OLAN DAYAK İLAÇTIR’

Erkeklerin eşlerine şiddet uygulamasına İslamiyet’e atıf yaparak meşrulaştıran Erol, “Dinimiz yoldan çıkmış, çevresine zararlı hale gelmiş nefislerin ıslahı için ilaç ve tedavi hükmünde dayakla cezalandırmayı meşru görmektedir. Tabii ki usulüne göre ve hukukuna riayet etmek şartıyla. İşin aslı: Dayak iki türlüdür. Biri zulüm, diğeri lazımdır. Lazım olan dayak ilaçtır…”

Kitapta, kadınlara uygun görülen sosyal yaşam ‘tedavi, eğitim, hizmet ve zaruri ihtiyaç durumları hariç, kadın evinin dışında olmamalıdır’ denilerek sınırlandırıldı.

‘KADININ, ELİNDEN EKMEK YEDİĞİ KİMSEYE EL KALDIRMASI DOĞRU DEĞİLDİR’

Kitaba göre, kadınların eşlerine dövme hakkı da yok: “Kadının, elinden ekmek yediği kimseye el kaldırması doğru değildir. Bunun için dinimizde, dayağı hak eden kocayı dövme işi kadına verilmemiştir.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ KALKAN: BU KİTAP AİLE SAATİ SAĞLAMAZ, YUVA DAĞITIR

Öte yandan Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Odatv’ye yaptığı açıklamada kitabı görünce şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Belediye dağıttığı bu kitapla aile saadeti sağlayamaz ama Allah korusun bu kitabı okuyan çiftlerin yuvası dağılabilir. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kadınlarımız başta olmak üzere kamuoyundan özür dilemelidir” ifadelerini kullandı.

Kalkan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu istifaya davet etti.