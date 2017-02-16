AKP'li Ozan Erdem: "Referandumda 'evet' çıkmazsa iç savaşa hazırlanın!"

AKP, Ozan Erdem'in istifasının istendiğini duyurdu

7 Haziran seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olan AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, anayasa değişikliği referandumda hayır çıkması ihtimalini işaret ederek, "Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın" dedi. AKP Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, "Olayı öğrenir öğrenmez, Manisa il başkanımızı hemen aradım ve bu il başkan yardımcısının bu akşamdan itibaren istifasını almasını istedim” dedi.

Ozan Erdem, AKP'nin Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma'da Belediye Düğün Salonunda düzenlenen “Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi” başlıklı konferansa katıldı.

“Başarısız olursak iç savaşa hazır olun”

Cumhuriyet'in Soma Olay Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, Erdem referandum sonucunda 'Hayır' çıkma ihtimalini şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın. Gerek kendi içimizde gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim. 15 Temmuz’da İstanbul, Ankara’da bizlerde tankların savaş uçaklarının altında mücadele etmek istedik. ama evimizden çıkarken tank yok diye çıkmadık var diye çıktık. Keşke olsaydı da İstanbul, Ankara’daki o muzaffer milletin şerefine o yaşadıklarını bizde yaşayabilseydik. Kanımızı verdiğimiz gibi bu sefer kanımızı canımızı, bedenimizi değil, oyumuzu vermek zorundayız. Ama bu oyumuzu sadece kendimiz ile yakın komşularımız ailemiz ile değil, Ankara, İstanbul, Trabzon’daki akrabalarımıza 81 vilayette telefonunuzun içerisindeki rehberde kim varsa açın Allah rızası için anlatın. Ben inanıyorum ki biz buradan ne kadar başarıyla çıkarsak 2023, 2053, 2071 hayal ve hedeflerimize büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çok daha hızlı varacağız.”

Konuşmasının ardından AKP İl Başkan Yardımcısı Erdem’e Soma’nın simgesi madenci heykeli ve çiçek verildi.

"İstifası istendi"

AKP Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, konuyla ilgili Hürriyet’e “Olayı öğrenir öğrenmez, Manisa il başkanımızı hemen aradım ve bu il başkan yardımcısının bu akşamdan itibaren istifasını almasını istedim” dedi.

Ataş, şöyle konuştu:

“Bizim felsefemizle asla bağdaşmayan böyle bir görüşü ifade eden bir kişinin partimizin yetkili organlarında yeri olamaz. İl başkanımızdan bu kişiden hemen konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmasını istedim. Çünkü bu maksadını ve haddini aşan, bizim asla tasvip edemeyeceğimiz bir görüştür. Biz demokrasiyle inanan insanlarız. Referandumda vatandaşlarımız tarafından kullanılacak evet oylarının da hayır oylarının da bizim başımızın üstünde yeri vardır. Cumhurbaşkanımızdan Başbakanımıza, partimizin bütün yetkili kurullarında görev alan arkadaşlarımızın da görüşleri. Başından beri görüşleri böyledir. Anlaşılıyor ki bu arkadaşımız hislerine ve duygularına kapılmış böyle bir açıklama yapmış. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değil.”