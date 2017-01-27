AKPM Suriye krizi ve çevre ülkelere etkilerini tartıştı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM), Avrupa ülkelerine mültecilere yardım çağrısı yapıldı.

“Suriye’de son durum ve çevre ülkelere etkileri” konulu oturum Strazburg'da bugün sona eren AKPM Genel Kurulunda gerçekleştirildi.

AKPM İngiliz Delegasyonu üyesi Sir Roger Gale, 1956’da Ruslar Macaristan’a girdiğinde 13 yaşında olduğunu, göçmenlerin yaşadığı bölgeye kadar geldiklerini gördüğünde 13 yaşında bir çocuk olarak oyuncaklarını satıp göçmenlere elbise ve çadır satın aldıklarını anlattı.

Gale, “Şimdi tekrar oyuncaklarımızı satmanın zamanı, bu gece soğuk havaya dayanamayıp donacak çocuklar için yarın çok geç olacak.” dedi.

AKPM Türkiye Delegasyonu Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Suriye’deki olayların başladığı ilk yıllardan itibaren karşılaşılan sorunların, Suriye halkının demokratik talepleri doğrultusunda ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Önal, Suriye’deki karışıklıklardan en fazla etkilenen ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini belirterek, “Irak ve Suriye’deki karışıklıklar, Türkiye’yi hedef alan örgütlerin lojistik destek almalarını kolaylaştırıyor. Gerek DEAŞ gerek PYD, YPG ve PKK, bölgedeki karışıklıklardan istifade ederek Türkiye’deki terör eylemlerini gerçekleştiriyorlar.” dedi.

Türkiye’nin son bir yılda 400’den fazla vatandaşını bu terör saldırılarında kaybettiğini hatırlatan Önal, “Türkiye terörle mücadelede uluslararası toplumun desteğini maalesef alamamaktadır. İşte bu nedenle Türkiye Fırat Kalkanı operasyonunu başlatmak zorunda kaldı ve bin 800 kilometrekareden fazla alanı DEAŞ’tan temizlemiştir. Bundan sonra önemli olan husus ise bu bölgelerin terörden arındırılmış olarak korunmasıdır.” şeklinde konuştu.

Suriye’de gazeteci olarak çalışmış bir milletvekili olduğunu hatırlatan AKPM Azerbaycan Delegasyonu Üyesi Ganire Paşayeva, son dönemde de Türkiye ve Ürdün’deki göçmenleri ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Görüştüğüm kişiler Avrupa'nın onların acılarına duyarsız kaldığını düşünüyor ve söylüyorlar. Çok büyük acılar çeken, büyük felaketler yaşayan göçmenler Avrupa’yı, Avrupa Konseyini və diğer Avrupa kurumlarını yaşadıkları bu acılara, felaketlere karşı daha duyarlı olmaya çağırıyor ve sorunların çözümünde daha çok destek vermesi gerektiğini ifade ediyorlar.”

Avrupa ülkelerinde göçmenlere karşı duyarlı davranılması gerektiğine işaret eden Paşayeva, “Ancak bazı ülkelerde göçmenlere karşı insanlık dışı davranışlara şahit oluyoruz ki, bu tür davranışlara asla izin verilmemelidir.” dedi.

ERMENİSTAN’A UYARI

Paşayeva, Ermenistan yönetimine, “Suriye’de yaşanan savaş ve şiddetin doğurduğu felaketten kaçmak zorunda kalan insanlara, etnik kökeni ve dini inancı ne olursa olsun, üye ülkelerin yardım elini uzatması, insan olmamızın bir gereğidir. Fakat göçmenleri bir takım çirkin siyasi oyunlar için, çıkarlar elde etmek için kullanmak kabul edilebilir bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Suriye’den göç eden Ermenileri Ermenistan’a değil, işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yerleştirmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Paşayeva, şöyle devam etti:

“Bu girişimin Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatının kararlarına ve çağrılarına da zıt olduğunu dikkatlerinize sunuyor ve bu uygulamalara bir son verilmesinin gerekliliğini özellikle vurgulamak istiyorum. Ermenistan hükümetinin Suriye’den göç eden Ermenileri Ermenistan’a değil işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yerleştirme girişimi, sadece bu göçmenlere zarar vermekle kalmıyor, bu hukuksuz teşebbüs, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin üzerinde hassasiyetle durduğu 'Dağlık Karabağ' sorununun barışçı yollarla çözüme kavuşturulması sürecini de baltalıyor.”