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  3. AKP'nin referandum şarkısı 'Tabii ki Evet' görücüye çıktı

AKP'nin referandum şarkısı 'Tabii ki Evet' görücüye çıktı

AK Parti’nin 16 Nisan’da yapılması öngörülen anayasa değişikliği referandumu için hazırladığı şarkı ilk kez dinletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi açılışında çalınan şarkının ismi ‘Tabii ki Evet.'

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Büyük bir millet güçlü bir devlet

Son güne kadar biz varız elbet

Haydi büyük ülkem haydi tam gayret

Gelecek nesiller için tabii ki evet

Tek millet tek vatan için toprağında yatan için

Tüm ecdanın vatan için tabii ki evet

Temmuza şahitler için kahraman yiğitler için gaziyer şehitler için tabii ki evet

Tarafsız bir yargı için

Her görüşe saygı için

Tarihinin hatrı için tabii ki evet

Göklerden gelen bir karar vardır

Yüce milletini bekası için

Sanma başka bir kurtuluş vardır

Tam özgürlük için

Tabii ki evet

Tek millet tek vatan için toprağında yatan için

Tüm ecdanın vatan için tabii ki evet"

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