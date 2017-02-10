AKP'nin referandum şarkısı 'Tabii ki Evet' görücüye çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi açılışında çalınan şarkının ismi ‘Tabii ki Evet.'
Şarkının sözleri ise şöyle:
"Büyük bir millet güçlü bir devlet
Son güne kadar biz varız elbet
Haydi büyük ülkem haydi tam gayret
Gelecek nesiller için tabii ki evet
Tek millet tek vatan için toprağında yatan için
Tüm ecdanın vatan için tabii ki evet
Temmuza şahitler için kahraman yiğitler için gaziyer şehitler için tabii ki evet
Tarafsız bir yargı için
Her görüşe saygı için
Tarihinin hatrı için tabii ki evet
Göklerden gelen bir karar vardır
Yüce milletini bekası için
Sanma başka bir kurtuluş vardır
Tam özgürlük için
Tabii ki evet
Tek millet tek vatan için toprağında yatan için
Tüm ecdanın vatan için tabii ki evet"
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