Aktay: "Türkiye’nin ilhak politikası yok"

Mete Tümerkan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay Kıbrıs konusundaki müzakerelerin çözüm konusunda son şans olduğuna işaret ederek, bu fırsatın kaçırılmaması çağrısında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AK Parti olarak Türkiye’de iktidara geldikleri günden itibaren Kıbrıs konusunda bir adım önde olma anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi ve son yaşanan gelişmelerin Rumların çözüme hazır olmadıklarını ortaya çıkardığını vurguladı.

Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri Havadis Gazetesi’nden Mete Tümerkan’a değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Rum lider Anastasiades’in toplumunu çözüme hazırlamak için hiçbir çaba içine girmediğine dikkati çekti. Aktay, “ Biz yaşananlara bakınca Rum gençlerin ve Rum toplumunun kiliseden ve eğitim sisteminden çok kötü etkilendiğini, iki toplumlu ortak bir yaşama bir türlü hazır hale getirilemediğini gözlemliyoruz. Rum Lider halkını çözüme hazırlayacağı yerde yeni sorunlar ve zorluklar ortaya çıkarmaktadır” diye konuştu.

Aktay: 11 Şubat belgesi ortada

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Yasin Aktay, 11 Şubat 2014’te Kıbrıs’ta yapılan ortak açıklamanın müzakereler için olması gereken zemini çok açık bir şekilde ortaya koyduğuna işaret ederek, “Kıbrıs’ta hedef eşitilik temelinde federal bir çözüm olduğuna göre tarafların siyasi eşitliği meselesi olmazsa olmaz unsurların en önemlisidir” dedi.

Rum Lider Nikos Anastasiades’in KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın süreci ileriye taşıma hedefiyle attığı yapıcı adımlara karşılık verecek adımlar atmaktan kaçındığına vurgu yapan Yasin Aktay, “Bugün oldu, Rum Lider Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliği ile dönüşümlü başkanlık konusunu kabul etmemekte direniyor. Bu anlayış federal çözüm arayışları ile örtüşen bir anlayış değildir. Çözüm isteyen biri böyle yapmaz” ifadelerini kullandı.

Çözüm parametresi sarsıldı

Atması gereken adımları atmayan Rum tarafının son olarak Enosis konusunda aldığı kararla çözüm parametrelerini derinden sarsacak, iş birliği atmosferini dağıtacak bir yola girdiğini belirten Aktay, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın Mont Pelerin ve Cenevre zirvelerinde sergiledikleri yapıcı olmayan tavırlarını Enosis kararı ile daha ileri bir boyuta taşıdıklarına işaret etti.

Bu durumun kabul edilemeyeceğini kaydeden AK Parti Başkan Yardımcısı Aktay, Rum tarafının Enosis hayallerini bir yana bırakmasını ve Kıbrıs Türk tarafının eşitliğine saygı gösterecek somut adımlar atmasını istedi.

Siyasi eşitlikten geri adım yok

Aktay, Akıncı’nın siyasi eşitlik konusundaki ısrarını desteklediklerini, son yaşanan Enosis krizinin Kıbrıs Türk halkının garantiler konusundaki ısrarının haklılığını ortaya çıkarması açısından önemli olduğunu söyledi.

Aktay şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Kıbrıs konusunda yaptıkları açılımlarla Kıbrıs Rum tarafına tehdit oluşturmayı amaçlamadıklarını ispat etmişlerdir. Fakat Rum tarafında son Enosis kararı ve buna benzer davranışlar, ‘adada tek bir asker kalmasın, garantilerin hiçbir unsuru kalmasın’ diyen Rum tarafının ne kadar yanlış talepler içinde olduğunu göstermektedir. Hiç asker ve garanti olmasın diye bir anlayış olamaz.”

Rumlar hatasını düzeltmeli

Yasin Aktay, sürecin devamının Rumların yaptığı hatayı düzeltmesine bağlı olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin Kıbrıs’ta ilhak diye bir politikası olmadığını anlattı.

Rum tarafının müzakere masasını derinden sarsan anlayış ve yaklaşımlarını terk etmesini ve karşı tarafı suçlayarak bir yere varamayacağını anlamasını isteyen Aktay, Rum-Yunan tarafının müzakere sürecinin en kritik aşamalarında istedikleri ertelemelerle engel çıkaran taraf olarak not edildiğini anımsattı.

Müzakerelerde Rum tarafının işi zamana yayma ve görüşür gibi yaparak işi oyalama niyeti ile hareket ettiğini anlatan Yasin Aktay, “Rum Liderliği eğer Türk tarafını bu oyalama taktiğine alet edemediğini görürse masayı tümden çökertmeye bile yeltenebilir. Bu Kıbrıs’ı yeni gerilimlere, tehlikelere ve bilinmezliklere götürebilir. Bölgede oluşabilecek bir iş birliği ortamından herkes kazançlı çıkar. Masanın çökmesi halinde, örneğin bölgedeki hidrokarbon yatakları ile ilgili yeni sondajlar yapılabilmesi için işbirliği ortamı nasıl sağlanacak? Öyle bir durumda ortaya bir gerilimin çıkacağı çok açıktır. Türkiye Kıbrıs Türk’ünün hak ve çıkarlarının tek yanlı olarak gasp edilmesine seyirci kalacak değildir. Unutulmamalıdır ki, Rumların bugün “benimdir” dedikleri doğal gaz yataklarında Kıbrıs Türklerinin de vazgeçilmez hakları vardır. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin haklarının korunması için Türkiye olarak her zaman duyarlı olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Umarız Rumlar böyle bir yanlış içine girmezler ve kısa zamanda yaptıkları hatayı telafi edip, tıkadıkları sürecin önünü hızlı bir çözüm için açarlar” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay sözlerini “Kıbrıs Türkü yalnız değildir. Biz her zaman söylediğimiz gibi Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimizin içine sinecek bir anlaşmanın sahiplenicisi olacağız. Ama bir anlaşma da olmayacaksa Kıbrıs Türkü sahipsiz kalacak değildir. Her hal ve koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edeceğiz” diye tamamladı.