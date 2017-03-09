‘Al Yemeni Mor Yemeni’ her yerde

Kuzey Kıbrıs Turkcell, vefatıyla tüm ülkede büyük üzüntü yaratan ünlü bestekâr Kamran Aziz’i “Al Yemeni Mor Yemeni” şarkısı ile anıyor.

Kamran Aziz’in eserlerinden oluşan bir CD ve yaşamını konu alan belgeseli kültürümüze kazandıran Kuzey Kıbrıs Turkcell, ünlü besteciyi ölümünün ardından da yaşatıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri, sanatçının ünlü şarkısı ‘Al Yemeni Mor Yemeni’yi arayanların dinlemesi için telefonlarına ücretsiz tanımlayabiliyor.

“Arayanlar Dinlesin” servisi için şarkı kodu olan 26781’i yazarak, 4141’e ücretsiz mesaj gönderen Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler, hem Kamran Aziz’in anısını yaşatacak, hem de gelen çağrıları “Al Yemeni Mor Yemeni” ile karşılayacak.



‘Hep yanında olduk’

Kamran Aziz’in 5 şarkısının yeniden yorumlandığı CD ve yaşamını konu alan belgeselden oluşan DVD; ülkemizin müzisyenleri ve yönetmenlerinden Osman Cankoy, Arif İşgüzar ve Eralp Adanır tarafından Kuzey Kıbrıs Turkcell katkılarıyla hazırlanmıştı.

Ayrıca, yine Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteği ile Kamran Aziz'in besteleri de kitaplaştırılarak, kültürümüze kazandırılmıştı.

Kıbrıs Türk kültür yaşamına bir ömür adamış, pek çok ilklere imza atmış, Kıbrıs Türk kadınına kendine güveni, yaratıcılığı ve bilgeliği ile örnek olmuş, önderlik etmiş Kamran Aziz için iki ayrı özel gece düzenlemiş, bu gecelerde sanatçı onurlandırılmıştı.